Об этом сообщается в официальном пресс-релизе правительства области. Процесс расширения дороги на Суздаль глава региона обсудил с начальником ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе правительства области. Процесс расширения дороги на Суздаль глава региона обсудил с начальником ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород Александром Нефёдовым, исполняющим обязанности начальника областного управления ГИБДД, региональными чиновниками, главами муниципальных образований и представителями подрядных организаций. Сообщается, что работы идут полным ходом по графику. На участках планируется установить разделительное осевое