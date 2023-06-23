Накануне парламентарии Госдумы приняли изменения в закон во втором чтении.

Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области, рассказал о новых требованиях к водителям. Накануне парламентарии приняли соответствующий законопроект во втором чтении.«Права категории D можно будет получить лишь с опытом вождения легковых автомобилей не менее года. Лишенные водительского удостоверения за пьяную езду, не будут допускаться до экзаменов на новые права в течение года после решения суда», - подчеркнул депутат ГД от Владимирской области в своёмОн добавил, что иностранцы смогут ездить в России по своим удостоверениям только в течение года после получения вида на жительство или паспорта гражданина РФ. Потом им придётся сдавать на российские права. Исключение сделано лишь для беларусов.