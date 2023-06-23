Глава города попросил директора рынка приступить к преображению здания, сообщили в мэрии. Необходимость изменить внешний вид рынка назрела давно. В этом году ему исполнится 90 лет, мягко

Глава города попросил директора рынка приступить к преображению здания, сообщили в мэрии. Необходимость изменить внешний вид рынка назрела давно. В этом году ему исполнится 90 лет, мягко говоря, здание выглядит по-советски. Жители жалуются на нехватку парковочных мест, малое количество торговых точек и другие неудобства. Дмитрий Наумов встретился с директором муниципального «Владимирского центрального рынка» Виктор Ивановым.