Большое духовное событие отметили старообрядцы Владимирского края. Во Владимире сегодня отмечают...

Большое духовное событие отметили старообрядцы Владимирского края.Во Владимире сегодня отмечают юбилей закладки Троицкой старообрядческой церкви. Какие события отражены в истории создания этого храма? Что в программе юбилейных торжеств?Узнаем у моей коллеги Марии Платанюк. Она выходит на прямую связь со студией. Мария, приветствую! Кто прибыл на торжества?Добрый день, коллеги! Большое духовное событие сегодня для всех старообрядцев Владимирского края. Во Владимире проходят торжества в честь 110-летия закладки Троицкой старообрядческой церкви. Одного из самых известных старообрядческих православных храмов России. Участие в них примет предстоятель Русской старообрядческой церкви- митрополит Корнилий.Напомню, церковь Троицы Живоначальной красного кирпича- была выстроена в неорусском стиле во втором десятилетии двадцатого столетия. Строительство Троицкой церкви началось в 1913-ом. И стала свидетельством изменений- в 1905-ом в Российской империи был принят Указ об укреплении начал веротерпимости.И чуть подробнее о визите митрополита Корнилия, предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви. Известно, что митрополит прибыл в древний Владимир сегодня утром. Он уже встретился с губернатором области Александром Авдеевым. А затем побывал в главном духовном центре владимирских старообрядцев.Это храм во имя Успения Пресвятой Богородицы на Большой Московской. Там буквально только что завершилось богослужение в Службу под сводами храма, построенного в середине 17-ого века, возглавил сам митрополит Корнилий.Что же касается храма Троицы Живоначальной в историческом ядре, здесь главу Русской православной старообрядческой церкви ждут примерно через час. Я напомню, что памятник архитектуры регионального значения- Троицкий храм с 1974-ого - музейное пространство. Выставочный зал Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Здесь размещается владимирский музей хрусталя и стекла.Юбилей закладки старообрядческой Троицкой церкви во Владимире отметят вернисажем и концертом. В 16.00 здесь откроется выставка под символичным "Потаенная Русь". Работы заслуженного художника России Олега Молчанова. Под сводами храма выступит и знаменитый старообрядческий хор "Древнерусский знаменный распев". Ну а все подробности расскажем уже в итоговом выпуске региональных "Вестей". СтудияМария, спасибо! Мария Платанюк-о 110-летии со дня основания Троицкой церкви во Владимире.