Переговоры продолжаются. Представитель одной из межрегиональных профсоюзных организаций медработников Андрей Коновал рассказал, как видит ситуацию на станции скорой помощи Владимира.

Переговоры продолжаются. Представитель одной из межрегиональных профсоюзных организаций медработников Андрей Коновал рассказал, как видит ситуацию на станции скорой помощи Владимира. Напомним, он принимает участие в коллективных переговорах. Представители трёх профсоюзов регулярно обсуждают с руководством станции проблемные вопросы. Они касаются интересов сотрудников. В том числе, способов оплаты и размеров надбавок за сверхурочные, работу в выходные, доплаты