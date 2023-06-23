Дарить жизнь: Энергетики Владимирской области приняли участие в донорской акции. Сотрудники...

Дарить жизнь: Энергетики Владимирской области приняли участие в донорской акции.Сотрудники «Энергосбыт Волга» приняли участие в донорской акции, приуроченной ко Всемирному дню донора крови. Масштабное мероприятие прошло на базе Областной станции переливания крови во Владимире. Компанию представляли шестеро человек, двое из них стали донорами впервые. Вместе наши сотрудники сдали около трёх литров крови.Для руководителя направления отдела по работе с персоналом Вадима Волкова это была четвёртая донация. Впервые он стал донором в сентябре 2020 года. Тогда молодёжный актив «Энергосбыт Волга» присоединился к акции «Стань донором!». С тех пор Вадим старается не пропускать коллективные выходы на станцию переливания крови.- Донорство - это отличный способ помочь нуждающимся людям, крайне актуальное и важное дело в настоящее время. Хоть моя кровь и не редкая, мысль о том, что, возможно, она спасёт кому-то жизнь, наполняет меня теплом, гордостью и радостью! – поделился эмоциями после донации Вадим Волков.Сотрудники «Энергосбыт Волга» не только принимают участие в донорских акциях, но и сдают кровь и её компоненты самостоятельно. На счету руководителя направления группы по координации работы отделений Ольги Юргель уже 6 донаций крови. Кроме того, волонтёр сдала кровь на типирование и вступила в регистр доноров костного мозга.-Я понимаю, что могу кому-то спасти жизнь, улучшить чьё-то состояние здоровья. И я отказываюсь от оплаты, потому что считаю, что донорство крови должно быть безвозмездным. Ты просто помогаешь человеку. Скоро моему сыну исполнится 18 лет, и я надеюсь, что он тоже станет донором, - говорит Ольга Юргель.Всё больше сотрудников «Энергосбыт Волга» присоединяются к рядам доноров. Среди них и главный специалист группы документационного обеспечения Татьяна Ильина. Впервые она сдала кровь в мае этого года.- Перед донацией я совершенно не волновалась. Выбрала для сдачи крови выходной день, так как не знала, как буду себя чувствовать в первый раз. На станции переливания крови меня встретили очень приветливо. Всё прошло отлично! Меня переполняла радость, было ощущение счастья. Теперь жду, когда снова можно будет сдать кровь, - рассказала Татьяна.Процедура забора крови занимает около пяти минут, за раз берётся 450 миллилитров. При этом всего одна донация может спасти жизнь троих человек. С начала 2023 года сотрудники «Энергосбыт Волга» сдали почти шесть литров крови и помогли 39 людям.Фото: пресс-служба «Энергосбыт Волга»