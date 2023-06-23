Единственная муниципальная парковка в центре Владимира вновь стала бесплатной. Администрация...

Единственная муниципальная парковка в центре Владимира вновь стала бесплатной.Администрация Владимира подтвердила, что сейчас парковка между улицами Спасская и Георгиевская находится в ведении Центрального парка культуры и отдыха, и является бесплатной, сообщает "КП-Владимир".В мэрии областного центра сейчас также прорабатывается вопрос о передаче этой парковки в ведение Центра управления городскими дорогами.Напомним, что в начале июня суд подтвердил незаконность этой платной стоянки. Суть сделки по ней заключалась в том, что фирме передавался в аренду гараж-стоянку на улице Спасской. Арендовалась асфальтовая площадка, бордюры и оградительные столбики, но не земельный участок. Срок аренды истекает в 2025 году. Жителям Владимира не понравилось, что автостоянка превратилась в платную парковку.Фото: https://www.pxfuel.com/en