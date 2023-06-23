Чтобы сбить цену за квартиру, необходимо заранее изучить рынок недвижимости.

Чтобы сбить цену за квартиру, необходимо заранее изучить рынок недвижимости.Представьте, что вы нашли почти идеальную квартиру для аренды, которая соответствует необходимым для вас требованиям, например, расположена близко к работе. Однако стоимость недвижимости вас нисколько не устраивает. Тогда стоит вспомнить о способах, которые помогут снизить цену.Их в интервью РИАМО представила эксперт по недвижимости Юлия Порфенкова. Она призвала потенциальных арендаторов заранее очень внимательно изучить как рынок съемного жилья, особенно варианты поблизости, так и саму квартиру.Для чего это нужно? Дело в том, что многие собственники реально не изучают рынок недвижимости и зачастую выдумывают цену из головы. Однако если окажется, что квартиры в том же районе и со схожими параметрами сдаются в аренду дешевле, то владелец может и уступить.Главное оперативно показать арендодателю цены на рынке недвижимости. Второй вариант предполагает поиск несоответствий уже в самой квартире. Проблемы с ремонтом, мебелью или инженерными сетями – хороший повод для торга.Кроме того, эксперт напомнила, что многие собственники стремятся сдать свою квартиру на как можно длительный срок. чтобы быть уверенными в стабильном доходе. Поэтому договор на аренду от года может повлиять на дисконт.Наконец, арендодатель может уступить в цене, если клиент согласится оплатить квартиру на несколько месяцев вперед. Особенно это актуально для столичного рынка недвижимости, отметила эксперт.