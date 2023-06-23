В мероприятии приняло участие около 30 человек.

Специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках Дня клиента провели две встречи с представителями Отдела социальной защиты населения и управляющими организациями города Киржач. В мероприятии приняло участие около 30 человек.На встрече руководитель отдела клиентского сервиса Наталья Сенина и сотрудники регионального офиса «ЭнергосбыТ Плюс» рассказали о порядке начисления ОДН и важности передачи показаний в период с 23 по 25 число каждого месяца, а также напомнили о возможностях дистанционных сервисов. Обратили внимание и на удобство оплаты в личном кабинете без комиссии, в том числе с помощью системы быстрых платежей. Энергетики также ответили на актуальные вопросы жителей о величине социальной нормы потребления электроэнергии для многодетных семей и применении понижающего коэффициента к тарифу на электроэнергию, если она используется для нагрева горячей воды. Как оказалось, многие участники уже используют дистанционные сервисы и отмечают, что личный кабинет стал удобнее.«Такие встречи, прежде всего, показывают открытость нашей компании, готовность помочь клиентам разобраться в интересующих вопросах энергоснабжения, получить обратную связь. Кроме того, это прекрасная возможность рассказать о текущих акциях», – подчеркнула Наталья Сенина.В завершение встречи собравшимся вручили памятки с полезной информацией о способах передачи показаний, возможностях личного кабинета и, конечно, напомнили, что клиенты, подписавшиеся на электронную квитанцию и зарегистрировавшиеся в личном кабинете до конца июня, смогут выиграть смартфоны от «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках акции «Офис в кармане». Подробная информация об акции – на сайте.Реклама.