Выдвинуто несколько версий гибели экспедиции к Титанику.

Выдвинуто несколько версий гибели экспедиции к "Титанику".В ночь с 14 на 15 апреля1912 года случилась одна из самых известных катастроф в истории человечества. В атлантическом океане затонул британский пассажирский пароход "Титаник". За сто с лишним лет эту трагедию хорошо изучили, по ней сняли множество фильмов.Самая известная картина о гибели трансатлантического лайнера – оскароносная лента Джеймса Кэмерона "Титаник". В фильме особенно ярко представлены последние часы парохода, многие эпизоды сняты по мотивам реальной истории.К примеру, в финале фильма "Титаник" можно увидеть сцену, как пожилая пара обнимается на кровати, пока их каюту заполняет вода. Прототипами актеров стали погибшие пассажиры первого класса, магнат розничной торговли Исидор Штраус и его супруга Ида.И кто бы мог подумать, что через сто с лишним лет их правнучка Венди Раш будет работать в руководстве компании OceanGate, которой принадлежал батискаф "Титан", отправившийся к обломкам британского лайнера?Более того, за штурвалом (точнее за игровым джойстиком) экспедиционной субмарины находился муж родственницы утонувших пассажиров "Титаника" -Стоктон Раш. О трагической связи поколений узнала американская газета The New York Times.Увы, но гибель батискафа "Титан" уже состоявшийся факт. Береговая охрана США обнаружила некоторые обломки подводной лодки, уточняет . По одной из версий, судно развалилось на две части, отмечает "".Напомним, экспедиционный глубоководный аппарат перестал выходить на связь в минувшее воскресенье, 18 июня, а уже в четверг, 22 июня, на нем должен был закончиться запас кислорода. Однако, по данным существует версия, что батискаф "Титан" взорвался, не выдержав давления воды.