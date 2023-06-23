В регионе продолжается организация службы неотложной медицинской помощи.

В Селивановском районе опровергли информацию о закрытии отделения скорой помощи. Об этом рассказал главврач Селивановской ЦРБ Евгений Дунаев.«Со всей ответственностью заявляю: ни о каком закрытии речи не идёт! СМП продолжает работу на базе ГБУЗ ВО «Селивановская ЦРБ», - подчеркнул он.Все дело в службы экстренной помощи, которая пугает сейчас многих медиков и пациентов. Суть процесса в создании пяти региональных округов, которые объединят несколько районов. Что касается Селивановского района, то местное отделение СМП перейдёт в подчинение муромской станции, но медработники, транспорт и оборудование останутся на территории Селивановского района.«Сведения о возможном сокращении бригад не верны», - прокомментировал Евгений Дунаев.Напомним, что ранее аналогичные сведения, только касающиеся Владимира, министр здравоохранения Артём Осипов.