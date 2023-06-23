Какие изменения ждут владимирский рынок на Батурина в его юбилейный год? Новой точкой на карте...

Какие изменения ждут владимирский рынок на Батурина в его юбилейный год?Новой точкой на карте Владимира туристического может стать центральный рынок на Батурина, уверены в мэрии. Какие изменения ждут его в юбилейный год, выяснил Фёдор Лалакин.Центральному рынку Владимира нужна перезагрузка. Реформа зрела давно, говорит глава областного центра Дмитрий Наумов.Претензии горожан- внешний и внутренний вид, неудобная парковка, дефицит местных товаропроизводителей.Дмитрий Наумов, глава г.Владимира:- Задача перед нами стоит более глобальная превратить рынок в реально функционирующее и именно пользующееся спросом у людей торговое место, для того чтобы это было удобно и посетителям и всем торгующим организациям.Директору Виктору Иванову мэр поручил максимально быстро приступить к преображению зданий, внутреннему обустройству торговых площадей и прилегающей территории. Та же парковка должна стать сквозной и больше по площади.Иванов Виктор, директор владимирского центрального рынка:- Дополнительно проработать моменты по благоустройству пешеходной зоны, чтоб дети, молодежь, чтобы торговый центр ожил, потому что в данный момент он очень сильно уступает и работы очень много и она ведется и в планах очень много изменений.Задача- максимально представить владимирских производителей. Уникальные продукты местного производства здесь смогут найти и туристы.Александр Захаров, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике совета народных депутатов г. Владимира, председатель регионального отделения "ОПОРы России":- Больше выделять мест для местных производителей, соответственно какие то уникальные может быть вот из своих предложений можно сделать из этого туристический объект с обязательным посещением для туристов, когда здесь будут продаваться уникальные товары местного производителя."Перезагрузка" пройдет в год юбилея. Центральному владимирскому рынку на Батурина в этом году- 90.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести Владимир".