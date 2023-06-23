Какие спортивные мероприятия ждут жителей Владимира и области в выходные дни? А теперь время...

Какие спортивные мероприятия ждут жителей Владимира и области в выходные дни?А теперь время спортивного обзора. Расскажем о соревнованиях, которые пройдут в нашем регионе в эти выходные. Итак:- В Радужном завтра начнется третий этап открытых областных состязаний по велосипедному спорту. Маунтинбайк - кросс кантри. Приедут команды соседних областей. Ожидается более сотни спортсменов. Начало в 11 часов.- Судогодский район в эту субботу примет кубок области по стендовой стрельбе. Сто мишеней. Соревнования пройдут в деревне Высоково.- Также завтра в Суздальском районе в Боголюбове пройдут чемпионат и первенство области по тхэквондо пхумсэ. Формальные упражнения, которые раскрывают уровень подготовки бойца.- На Оке в Муромском районе 24-го июня соберутся лучшие рыбаки региона. Там пройдет Чемпионат по рыболовному спорту среди мужчин и женщин. Ловля спиннингом с лодок.- А 25 июня в Муроме состоится этап чемпионата по плаванию международной серии заплывов на открытой воде X-WATERS. 550 участников со всей России (в их числе - 60 владимирских пловцов) будут соревноваться на открытой воде - на Оке. И проплывут три дистанции: 1 миля, 5 и 10 километров.- А Ковров готовится к матчу в рамках чемпионата России по мотоболу. В воскресенье на местном мотодроме встретятся команды Ковровец и Комета (станица Кущёвская, Краснодарский край).Начало в 18 часов. Болеем за наших!