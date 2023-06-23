Какой из регионов Владимирской области больше всего страдает от непарного шелкопряда?
А теперь-к...
Какой из регионов Владимирской области больше всего страдает от непарного шелкопряда?
А теперь-к одной из главных экотем. В регионе - аномальная вспышка популяции непарного шелкопряда. Больше всего страдает Гусь-Хрустальный район.
Какой ущерб уже нанесли гусеницы лесам? Сколько гектаров в зоне поражения? Узнаем у Никиты Тарбеева. Он выходит на прямую связь со студией "Вестей".
Никита, приветствую! Как "чувствуют" себя деревья, атакованные шелкопрядом?