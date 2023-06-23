Корреспондент ГТРК Владимир рассказала о клещевых цифрах и других летних угрозах. Гусеницы...

Корреспондент ГТРК "Владимир" рассказала о "клещевых цифрах" и других летних угрозах.Гусеницы шелкопряда-для человека сильный аллерген. Эти насекомые могут стать причиной дерматозов и астмы. Но летом на природе ежедневно подстерегает другая опасность- клещи.Сколько обращений к врачам? Последнюю информацию собрала Ангелина Свищ. Ангелина, здравствуйте, много ли уже "покусанных"?- Ангелина, есть ли случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области? И какие рекомендации специалистов?- О каких ещё летних угрозах предупреждают в Роспотребнадзоре?Доброе утро, Мария!Последние цифры по клещам-традиционно даёт Управление Роспотребнадзора. По данным специалистов за последнюю неделю в больницы области по поводу присасывания клещей обратились почти 140 человек. 39 из них- дети.Ангелина Свищ:- Напомню, самый первый укус клеща зафиксирован еще в марте. Членистоногие проснулись в этом году рано. Всего же за помощью к врачам с начала сезона обратились 1227 жителей региона. В том числе - свыше 300 юных пациентов. Антилидеры по клещевой активности- Александровский , Ковровский, Муромский, Гусь-Хрустальный и и Петушинский районы.- Ангелина, есть ли случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области? И какие рекомендации специалистов?- К счастью таких случаев в нашем регионе нет. Лаборатория природно-очаговых и опасных инфекций еженедельно исследует клещей на заражённость возбудителями клещевых инфекций. За минувшую неделю обнаружено 7 положительны находок иксодового клещевого боррелиоза среди клещей, снятых с людей. Этим пациентам предстоит пройти лечение.Специалисты напоминают: клеща необходимо немедленно удалить. Если нет возможности доехать до больницы, сделайте это самостоятельно. И сразу отправьте в лабораторию.Здесь решающий фактор- время. При положительном результате исследования необходимо срочно обратиться к врачу- инфекционисту.- Ангелина, о каких ещё летних угрозах предупреждают в Роспотребнадзоре?Дачной опасностью специалисты называют лептоспироз. Эта очаговая инфекция передаётся человеку от животных. Возбудитель- спирохеты. Заразиться можно при купании в водоёмах, во время рыбалки, питья из открытых источников и после прогулки босиком по траве. Входные ворота инфекции- слизистые и поврежденная кожа. Предупреждают специалисты и о змеях.Отдыхая на природе, нужно усилить бдительность.Отмечу, что от укусов ядовитых рептилий в регионе в июне пострадали двое детей. Трехлетний мальчик из села Ельцы-он пытался поймать змею на прогулке-уже выписан. А семилетний ребёнок- его змея укусила в окрестностях Владимира- сейчас проходит лечение в областной детской клинической больнице.Коллеги!Ангелина, спасибо! Ангелина Свищ- о "клещевых цифрах" и других летних угрозах.