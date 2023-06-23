Меленковский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Двое жителей...

Меленковский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.Двое жителей Меленковского района обвиняются в подстрекательстве и пособничестве в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере.Прокуратурой установлено, что на территории Меленковского района в рамках реализации Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе, предоставлялись социальные выплаты на приобретение жилья.Обвиняемая, являясь генеральным директором сельскохозяйственного предприятия, обратилась к своему знакомому с предложением стать участником целевой программы. Но при этом знала, что права на получение социальной выплаты он не имеет, т.к. работником организации не является.После того, как мужчина согласился, она внесла ложную запись в его трудовую книжку о том, что мужчина работает на сельскохозяйственном предприятии. Также обвиняемая изготовила и заверила правами генерального директора организации копии документов, подтверждающих факт осуществления им трудовой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В дальнейшем обвиняемый представил в администрацию Меленковского района написанное им заявление и указанные выше документы, на основании которых был включен в список претендентов на получение социальной выплаты.После этого были перечислены деньги в сумме более 1,2 миллиона рублей. Злоумышленники распорядились ими по своему усмотрению. Мужчиной было приобретено жилье в деревне Новониколаевское.Уголовное дело направлено в Меленковский районный суд для рассмотрения по существу.Фото pxfuel.com