Модель опубликовала в социальных сетях полуобнаженное фото, запечатлев себя во время загара.

Модель опубликовала в социальных сетях полуобнаженное фото, запечатлев себя во время загара.Несколько лет назад в жизни Александра Цекало произошли серьезные перемены. В 2018 году актер развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой. Для общественности это стало настоящим шоком, ведь супруги были вместе около 10 лет и воспитывали двоих детей. Однако еще больше публика удивилась, когда артист женился в четвертый раз. Его новой женой стала молодая художница Дарина Эрвин.Многие предполагали, что новый брак Цекало окажется скоротечным. Однако 62-летний актер, судя по всему, не планирует расставаться с 32-летней возлюбленной. Сейчас пара живет за границей и наслаждается семейной жизнью. Российским поклонникам Александр о себе практически не напоминает. Фанатам только и остается, что следить за социальными сетями его избранницы в ожидании новых совместных снимков.К сожалению публики, благоверного модель в своем блоге практически не показывает. Вместо трогательных семейных фото в соцсетях Эрвин регулярно мелькают откровенные кадры с участием ее самой. Накануне супруга Цекало в очередной раз показала подписчикам пышные формы. Сначала художница предстала перед поклонниками в открытом шелковом халате, а затем запечатлела себя во время приема солнечных ванн.На фото жена Цекало отдыхает на лежаке без верха купальника. Разумеется, ничего лишнего в кадр не попало. Модель лежала животом вниз, поэтому все самое сокровенное оказалось прикрыто полотенцем.