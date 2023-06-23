Молодая жена Павла Прилучного пожаловалась на свое самочувствие.

Молодая жена Павла Прилучного пожаловалась на свое самочувствие.Жизни супруги Павла Прилучного похожа, по мнению многих, на настоящую сказку: знаменитый актер предложил ей руку и сердце уже на третьем свидании, вскоре они сыграли роскошную свадьбу, а на свет появился их маленький сын. Теперь же вся семья, включая даже детей ее мужа от предыдущего брака, сплотилась вокруг молодой мамы Зепюр Брутян и помогает ей ухаживать за младенцем, пока супруг, как сообщает , дарит ей один букет за другим.Видимо, вселенная решила, что эту идеалистическую картину нужно слегка подпортить и наградила брюнетку поллинозом – аллергией на пыльцу цветущих растений. Сопутствуют ей зуд в глазах и слезотечение, сильный насморк и заложенность пазух, а также першение в горле.И, судя по всему, жена Павла Прилучного страдает из-за приступов аллергии так сильно, что даже обратилась, сообщает , за помощью к подписчикам. Вероятно, что испробованные ранее средства помогать перестали, поэтому нужно в кратчайшие сроки облегчить мучения: нужно ведь регулярно выходить с маленьким Микаэлем на прогулку."Как бороться? Я уже на стенку лезу", – воззвала к аудитории Зепюр Брутян.И, что-то подсказывает, что сердобольные подписчики подскажут ей множество средств от аллергии. Тем не менее, редакция Дни.ру призывает вас не заниматься самолечением и перед применением любого лекарства, даже таблеток от аллергии, которая поразила вас также как и супругу Павла Прилучного, консультироваться со специалистом.