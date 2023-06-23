От рук преступника погибли пять юных девушек.

От рук преступника погибли пять юных девушек.Жители Алтайского края смогли, наконец, вздохнуть с облегчением. Местными правоохранительными органами был найден барнаульский маньяк. Им оказался, сообщает портал , бывший алтайский чиновник Виталий Манишин.Как сообщает интернет издание , следователи подозревали чиновника в совершении другого преступления. Однако в ходе расследования мужчина признался еще и в пяти других убийствах.Напомним, что настоящая трагедия разразилась в конце девяностых под Барнаулом. Там за 1998 и 1999 были убиты сразу пять девушек. Они, как сообщалось, обратились к своему будущему убийце за помощью в поступлении в местный университет.В тот момент Манишин, пишет , трудился, ветеринаром, однако утверждал, что мог бы оказать абитуриенткам протекцию при приеме в учебное заведение. Позднее мужчина стал заместителем главы администрации Калмановского района.