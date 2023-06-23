Народные приметы: 24 июня. Что нужно обязательно сделать в Варфоломеев день, чтобы притянуть...

Народные приметы: 24 июня. Что нужно обязательно сделать в Варфоломеев день, чтобы притянуть материальное благополучие.24 июня 2023 года проходит народный праздник Варфоломеев день. Православная церковь чтит память апостола от двенадцати Варфоломея и апостола от семидесяти Варнавы. Данный праздник также называли Варнавой Земляничником. Всё по той причине, что в лесах начинает поспевать земляника, пора отправляться на её сбор.Уже много веков это растение активно используют в народной медицине. Земляника богата железом, марганцем, цинком, медью, фолиевой кислотой, калием, витаминами В1, В2, С, Е, РР.Что можно делать в Варфоломеев день?Этот день идеально подходит для примирения. Вспомните, с кем в последнее время вы не могли найти общий язык, позвоните человеку и попросите прощения, даже если в ссоре были виноваты не вы.В день Варфоломея рекомендуется уделить время и работе по дому.В этот день нужно подержать в руках крупные купюры. Это притянет материальное благополучие.Что нельзя делать в Варфоломеев день?Не рекомендуется изменять свою внешность, менять причёску, цвет волос. Все это негативно скажется на внешности.Запрещено в этот день ссориться, иначе потом весь год придется враждовать.Нельзя жаловаться другим людям на свою жизнь, беды, проблемы, болезни, тяжкую судьбу — ситуация может ещё больше усугубиться.Нельзя рассказывать о своих планах и желаниях другим людям. Сказанное может испортить все дела.Народные приметы на 24 июня 2023 годаЗвёзды с зелёным оттенком — к жаркой погоде.Гуси стаей летят против ветра — будет холодная погода.Капельки сока на кленовых листьях — к дождю.Солнце на рассвете закрыто тучами — к дождю вечером.Духота утром — к ненастью.Цветы издают сильный аромат — к дождю.Вороны сидят на нижних ветвях деревьев и чистятся — будет дождь.В ясный день голуби прячутся в укрытии — к непогоде.Утром пчёлы в ульях сидят — к осадкам.Фото pxfuel.com