Звезда музыкальной группы Artik & Asti ответила на непростой вопрос. Севиль Велиева вспомнила, какой была до большой сцены.

Звезда музыкальной группы Artik & Asti ответила на непростой вопрос. Севиль Велиева вспомнила, какой была до большой сцены.В отечественном шоу-бизнесе мелькает множество артистов, но отнюдь не все выпускают "вирусные" хиты и попадают на первые строчки чартов. За последнее время командаArtik & Asti добилась больших успехов. Популярные песни "Кукла", "Гармония", "CO2" — это их творчество.Два года назад дуэт предстал в измененном составе. Артем Умрихин пригласил в группу Севиль Велиеву, поскольку его партнерша Анна Дзюба предпочла сольную карьеру. Фанаты Artik & Asti недолго грустили, ведь у новенькой оказались шикарные вокальные данные.Сейчас Севиль Велиева прочно стоит на ногах и охотно покоряет сцену, хотя в детстве перспективы стать известной певицей у нее не было. Девушке пришлось пройти немало дорог, чтобы развить талант и прорваться к славе. Теперь солисткаArtik & Asti пример для многих, поэтому решил узнать о звезде побольше.У Севиль спросили, помнит ли она ощущения на экзаменах во времена учебы. Поначалу артистка отшутилась, но затем откровенно заговорила о пережитых проверочных испытаниях.По словам звезды Artik & Asti, она испытывала сильное волнение от экзамена к экзамену. Лишь совет сестры помог преодолеть чувство тревоги, которым Севиль Велиева по-прежнему пользуется."Если ты что-то делаешь, нужно это делать уверенно или за это вообще не браться", — озвучила девиз всей жизни знаменитость.Певица Севиль Велиева отметила, что уверенность приходит с опытом. Между тем она призвала юных поклонников не слишком переживать из-за результатов школьных испытаний."Нельзя себя тормозить, только вперед, только получать новые знания", — объявила красотка из Artik & Asti.