Ребенок отравился пиццей из кафе “То-то”, пожаловалась мама девочки в социальных сетях. В комментариях женщина объясняет – она хочет предостеречь других жителей, чтобы они не ходили

Ребенок отравился пиццей из кафе “То-то”, пожаловалась мама девочки в социальных сетях. В комментариях женщина объясняет – она хочет предостеречь других жителей, чтобы они не ходили в данное заведение и не кормили там детей. Вот что произошло с ее дочерью. Из поста Анастасии в социальных сетях Ребенок сегодня съел пиццу в Пицца То-то в треугольнике!