Решение по судьбе противотанкового рва времен Великой Отечественной в Веризино может быть принято до 1 июля. Об этом сообщает владимирская мэрия. Общественники написали обращение на имя

Решение по судьбе противотанкового рва времен Великой Отечественной в Веризино может быть принято до 1 июля. Об этом сообщает владимирская мэрия. Общественники написали обращение на имя главы областного центра. В нем они просят сохранить оборонительный ров 40-х годов в зоне строительства будущего Сталинградского бульвара. Из обращения владимирских общественников Просим Вас взять на личный контроль работы