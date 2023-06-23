В соцсетях Института археологии РАН появилось сообщение об интересной находке. На свинцовой печати есть изображение святого Георгия и родового княжеского знака. Место находки и

В соцсетях Института археологии РАН появилось сообщение об интересной находке. На свинцовой печати есть изображение святого Георгия и родового княжеского знака. Место находки и изображения указывают, что она скрепляла документ, составленный от имени князя Юрия Долгорукого. Во владении легендарного основателя Москвы находились ростово-суздальские земли. Сообщается, что это первая печать Юрия Долгорукого, найденная в округе Суздаля