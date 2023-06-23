Все для фронта! Всё для Победы! Поддержка участников специальной военной операции объединила всю...

Все для фронта! Всё для Победы! Поддержка участников специальной военной операции объединила всю Владимирскую область.Одна из точек сбора гуманитарной помощи- фонд "Близкие люди" на Первой Пионерской, 92 в областном центре. Он продолжает активно собирать грузы на передовую. Продукты, средства личной гигиены, медикаменты каждую неделю направляют в зону специальной военной операции. Также жители Владимирской области поддерживают жителей Белгородчины. Районов, которые подвергаются обстрелам украинских националистов. В ближайшее время в Белгородскую область направят игрушки и детские вещи. Волонтеры призывают присоединиться к сбору.Елена Гаранина, заместитель руководителя фонда "Близкие люди":- Все, что от нас зависит мы будем делать, будем собирать помощь, при этом помощь мобилизованным не останавливается. Все, что нужно отправляем, каждую неделю у нас уходит машина, участникам СВО, мобилизованным и плюс у нас дополнительная нагрузка, ну, которую мы не считаем, что это уж прям какая то сильная нагрузка, просто считаем, что нам нужно помогать, мы от себя все это делаем, еще отправляем гуманитарку в Белгородскую область.