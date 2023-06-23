Прокуратура потребовала устранить последствия попадания мазута в водоём в Муроме. Водоём из мазута...

Прокуратура потребовала устранить последствия попадания мазута в водоём в Муроме.Водоём из мазута в Муроме-ликвидировать! Прокуратура потребовала у руководителя предприятия "Владимиртеплогаз", которое арендует участок, устранить загрязнение.Напомним, целое озеро из отработанного жидкого топлива образовалось в районе Радиозаводского шоссе. Первыми тревогу забили зоозащитники, которым пришлось спасать из мазутного болота бездомного пса. Животное почти целиком увязло в луже. Позже, пишут активисты, на месте разлива были обнаружены еще два трупа - собаки и птицы. Как выяснилось, утечка произошла из двух старых ёмкостей с мазутом, принадлежащих местным "Теплосетям". Кто виноват в утечке, еще предстоит выяснить.