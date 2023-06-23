Провал лестницы в центре Владимира залатали досками.
Напомним, что накануне в областном центре...
Провал лестницы в центре Владимира залатали досками.
Напомним, что накануне в областном центре закрыли для пешеходов аварийную лестницу, которая ведет от железнодорожного вокзала в исторический центр.
Бетон под металлическим покрытием рассыпался в крошку, листы железа- уже ветхого- прогнулись и фактически "висят" над оврагом.
Лестница, которая удачно "вписана" в рельеф Владимира - важный элемент туристической инфраструктуры.
Фото: Мария Сулимова.