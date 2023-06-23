Завершить работы планируется к концу 2024 года.

Во Владимирской области полным ходом идёт трассы Р-132 в сторону Суздаля. Об этом рассказали в региональном правительстве.Власти сообщают, что работы ведутся по графику. Напомним, что на автомагистрали Владимир - Суздаль с 244-го по 256-й км и с 256-го по 278-й км проезжая часть будет расширена до четырёх полос. На дороге установят ограждение и освещение, появятся разворотные петли. Предусматривается закрытие опасных левых поворотов. Примыкания оборудуют переходно-скоростными полосами.«На данный момент на объекте задействована землеройная техника. Капитальный ремонт мостов будет выполнен по отдельным проектам. Они находятся в завершающей стадии подготовки», – уточнили в Белом доме.Завершить работы планируется к концу 2024 года.