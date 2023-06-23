Молодой отец Алексей Андреев рассказал о произошедшем.

Молодой отец Алексей Андреев рассказал о произошедшем."Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по своему", – говорил еще великий Лев Николаевич Толстой. И, к сожалению, без драмы в семейной жизни иногда бывает обойтись очень сложно.С редакцией Дни.ру связался Алексей Андреев. Молодой отец захотел рассказать о том, что в Липецке разразилась семейная драма, в которой он с супругой Анной оказался, к сожалению, замешан.Влюбленная пара поженилась и завела ребенка. Однако появившийся в 2018 году на свет сын пары не пробудил, как утверждает Алексей, у его супруги материнских чувств. Тогда молодому отцу якобы пришлось взять заботу о ребенке на себя.А в один из дней Анна и Даниил исчезли, признается Алексей нашей редакции. Найти их получилось лишь через три месяца в другом городе. Мальчик, по словам отца, был покрыт синяками и выглядел очень неухоженным.Ну а затем, утверждает Андреев, начался шантаж: супруга якобы просила деньги за встречи с сыном, а затем и вовсе уступила ребенка отцу – за ежемесячное вознаграждение, как он сообщил.Тогда Алексей Андреев обратился в суд, чтобы выбить право воспитывать ребенка самостоятельно, но потерпел неудачу. Причиной он называет то, что его бывшая супруга Анна – сотрудник прокуратуры, у которой якобы есть и связи, и покровители. А это значит, что чаяния молодого отца могут пойти прахом. Вот и остается ему обращаться к общественности в надежде привлечь внимание к судебному дел, которое закончилось совсем не так, как он того ожидал.Напоследок напомним, что вся эта ситуация представлена лишь со стороны Алексея Андреева. Взгляд его бывшей супруги Анны на ситуацию нам, к сожалению, не известен.