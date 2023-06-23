В Главном управлении МЧС провели брифинг и обсудили обстановку с природными и техногенными пожарами. Во Владимирской области продолжает действовать особый противопожарный режим, в рамках

В Главном управлении МЧС провели брифинг и обсудили обстановку с природными и техногенными пожарами. Во Владимирской области продолжает действовать особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разведение огня на природе. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях действующего особого противопожарного режима предусмотрен штраф для граждан от 10 000 рублей, за разведение костров в лесах штраф