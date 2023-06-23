С Северного Кавказа вернулся сводный отряд владимирской полиции. Больше восьмидесяти сотрудников...

С Северного Кавказа вернулся сводный отряд владимирской полиции.Больше восьмидесяти сотрудников выполняли там задачи по охране общественного порядка.- Во Владимире отряд встретили руководители служб и подразделений Управления, родные и близкие. Командировка длилась полгода. Наши земляки провели больше ста двадцати тысяч проверок, задержали двадцать шесть преступников. Полицейским вручили знаки отличия и благодарности.