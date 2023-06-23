С Северного Кавказа вернулся сводный отряд владимирской полиции.
Больше восьмидесяти сотрудников...
С Северного Кавказа вернулся сводный отряд владимирской полиции.
Больше восьмидесяти сотрудников выполняли там задачи по охране общественного порядка.
- Во Владимире отряд встретили руководители служб и подразделений Управления, родные и близкие. Командировка длилась полгода. Наши земляки провели больше ста двадцати тысяч проверок, задержали двадцать шесть преступников. Полицейским вручили знаки отличия и благодарности.