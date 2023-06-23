Синоптики прогнозируют во Владимирской области небольшие геомагнитные колебания и дожди. 24 июня...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области небольшие геомагнитные колебания и дожди.24 июня во Владимире и области будет не так жарко, как хотелось бы в июне. Виной всему — приближение атлантического циклона.Днём воздух прогреется лишь до +16°C тепла. С самого утра возможны осадки — дожди и ливни. Местами во Владимирской области ожидаются грозы. Ночью - до +12°C тепла.Прогнозируется северо-восточный ветер, до 3 метров в секунду. Влажность составит — 90%. Атмосферное давление — 746 мм рт ст. К воскресенью (25 июня) оно чуть повысится до 750 мм рт. ст. Магнитное поле — неустойчивое.Народный прогноз погоды на 24 июня 2023 года:«Теплые июньские ночи обещают богатый урожай плодов», «Туман стелется по воде – будет много грибов», «Пчелы утром на поле не летают, а сидят по ульям – к дождю».Фото: pxfuel.com