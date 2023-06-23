Смотрите Вести в 21.05: Мещерский край атаковал непарный шелкопряд. Дожевали. В июне- осенние...

Смотрите "Вести" в 21.05: Мещерский край атаковал непарный шелкопряд.Дожевали.В июне- осенние пейзажи. Мещерский край атаковал непарный шелкопряд. Сколько гектаров леса уже "сжевали" гусеницы?Последний рпенский.Последний бастион. Закончить работы по строительству Рпенского проезда мешает одинокий дом. Почему жильцы против расселения?Русь потаённая.И 110 лет Троицкой старообрядческой церкви во Владимире. Как прошли большие духовные торжества?