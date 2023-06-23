Смотрите Вести в 9 утра: Всё самое интересное за неделю - в сетевом обзоре.
На защиту...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Всё самое интересное за неделю - в сетевом обзоре.
На защиту страны.
Их приоритет - защита своей Родины, а вернуться домой с Победой - основная задача. Во Владимире в зону СВО проводили ещё одну группу добровольцев.
Сжевали всё!
Шелкопряд атаковал Владимирскую область. Больше всего пострадал Гусь-Хрустальный район. Когда закончится голодное нашествие? Прогнозы специалистов.
Яркое сетевое
Дождливый нрав июня, самая короткая улица России - в Судогде и удивительная галерея Владимира 20-го века. Всё самое интересное за неделю - в сетевом обзоре.