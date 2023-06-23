А банки стали лояльнее к ипотечным заемщикам.

А банки стали лояльнее к ипотечным заемщикам.По итогам мая спрос на квартиры в Новой Москве вырос на 17%, несмотря на длинные праздники, в течение которых активность покупателей зачастую невелика. Положительная динамика объясняется, в том числе, выходом в реализацию большого количества новых корпусов с привлекательным ценником.Внутри МКАД спрос на новостройки вырос на 5%. В Подмосковье спрос на квартиры сократился на 5%. Это незначительное колебание после рекордного апреля, когда объем сделок с новостройками всего за месяц увеличился сразу на 47%.Многие покупатели торопились выйти на сделку в мае из-за изменения условий по ипотеке с 1 июня. С наступлением лета почти по всем программам вырос размер первого платежа. Банки также лояльнее относились к клиентам в последний месяц весны. Одобрений по кредиту было на 15% больше, чем месяцем ранее.С ужесточением условий по ипотеке застройщики начали активнее продвигать программы рассрочки. В настоящее время почти во всех новостройках Московского региона предлагаются разнообразные проекты рассрочки, хотя открыто об этом заявляют не все строительные компании.В Новой Москве рассрочка встречается примерно в 60% новостроек.