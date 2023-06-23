Юлия Савичева презентовала в Сети новый клип.

Юлия Савичева презентовала в Сети новый клип.Еще солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Аполлонов некоторое время назад заявил о том, что группа так редко выпускает работы по той причине, что ее члены руководствуются принципом качества, а не количества. И, судя по всему, по той же тропе идет и Юлия Савичева.Женщина достаточно редко балует своих поклонников результатами своего творчества. Тем не менее, каждый из них находит очень теплый отклик у аудитории и удостаивается похвалы. Произошло так и в этот раз.В своем телеграм-канале, сообщает , Юлия Савичева разместила пост, где сообщила о выходе нового клипа, которые получил название "От его голоса". Изюминкой стало то, что в самом начале ролика Юлия Савичева предстала в более привычном образе. Волосы певицы были собраны, а нарядом стало макси-платье. А вот ближе к середине клипа женщина полностью преобразилась: волосы разлетелись, а на смену скромному наряду пришел белый корсет.Благодаря взаимодействию, отображенном в клипе, Юлия Савичева раскрылась с неожиданной стороны: в танце заявила о том, что может быть страстной и огненной."От его голоса у меня мурашки по телу / И цветы лотоса распустились там, где болело / Черная полоса стала ослепительно белой / И таким голосом ни о ком другом я не пела", – завораживающе исполнила Юлия Савичева.