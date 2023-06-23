Только один лесной пожар во Владимирской области был природным, остальные - рукотворные. В области...

Только один лесной пожар во Владимирской области был природным, остальные - рукотворные.В области продолжает действовать особый противопожарный режим. Сегодня об этом напомнили в региональном Управлении МЧС и Минлесхозе. Всего с начала года в регионе произошло 29 лесных пожаров.Алексей Кузнецов: заместитель министра лесного хозяйства Владимирской области:- Основной причиной возгораний так и остается неосторожное обращение с огнем гражданами. У всех пожаров, которые были в этом году. Только один был природный - была там сухая гроза. Остальные возгорания - это поджоги или неосторожное обращение с огнем.За нарушение требований пожарной безопасности на природе предусмотрены штрафы. Для граждан - от 10 тысяч. А за разведение костров в лесах можно заплатить до 60 тысяч. Оперативно выявлять очаги помогает круглосуточный мониторинг: видеонаблюдение, авиа и наземное патрулирование.Продолжается рост пожаров техногенных. Например, одно из производств во Владимире вспыхнуло из-за сварочных работ вблизи горючих материалов.