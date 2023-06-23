Их приняла к себе многодетная пара из Александровского района.

В Александровский район переселились две семьи из Белгородской области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.После обстрелов приграничных населённых пунктов со стороны ВСУ, некоторые жители вынуждены были покинуть свои дома. У Марии - 7 детей, у Анны - двое. Они приехали из посёлка Красная Яруга. Белгородцев приняла к себе многодетная пара из Александровского района.Детский омбудсмен области Юлия Раснянская передала переселенцам подарки: настольные игры, детскую коляску, продуктовые наборы и предметы первой необходимости.