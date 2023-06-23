В Камешковском социально-реабилитационном центре разработали проект «Мама 18 минус». Он выиграл в конкурсе, организованном Фондом поддержки детей.

В Камешковском социально-реабилитационном центре разработали проект «Мама 18 минус». Он выиграл в конкурсе, организованном Фондом поддержки детей.На реализацию проекта выделят грант в размере 1,8 миллиона рублей. На эти средства в Центре создадут службу социально-психологической поддержки для несовершеннолетних беременных и мам, а также откроют пункт проката предметов первой необходимости для воспитания ребёнка и подготовки неопытных мам к самостоятельной жизни.«Гранты - это большое подспорье для усовершенствования работы, в том числе, и социально-реабилитационных центров, которые нуждаются в дополнительном оборудовании и развитии разных методик адаптации людей, попавших в трудные жизненные ситуации», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.