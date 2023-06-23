Орлица Злата прошла лечение и готова к жизни на особо охраняемой природной территории.

В Клязьминско-Лухском заказнике выпустили самку краснокнижного беркута. Орлица Злата прошла лечение и готова к жизни на особо охраняемой природной территории.Как рассказали сами орнитологи, птица родилась год назад в Тверской области. После вылета из гнезда она не справилась с взрослой жизнью и прилетела в одну из деревень, где её нашла местная жительница. Женщина передала беркута в реабилитационный центр. У самки диагностировали инфекционное заболевание. Полгода она проходила курс реабилитации. Теперь птицу выпустили на волю.«Место выбиралось таким образом, чтобы она своим присутствием не навредила местным хищным птицам, не разорила их гнёзда. Надеемся, что ей понравится в заказнике и через какое-то время у неё появится своё потомство», - подчеркнули в реготделении Союза охраны птиц.