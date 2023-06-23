Проектно-сметная документация по ремонту школы №1 во Владимире должна быть готова в ближайшее время. Об этом сообщают в администрации Владимира. Напомним, еще весной кусок штукатурки с

Проектно-сметная документация по ремонту школы №1 во Владимире должна быть готова в ближайшее время. Об этом сообщают в администрации Владимира. Напомним, еще весной кусок штукатурки с фасада здания на Дворянской упал на головы школьникам. Позже в самой школе на лестничной площадке частично обвалился потолок. В результате прокуратура подала иск в суд на администрацию города с