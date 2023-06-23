В Муроме начал работать новый современный асфальтовый завод. Об этом сообщил глава округа Муром в...

В Муроме начал работать новый современный асфальтовый завод.Об этом сообщил глава округа Муром в своих социальных сетях."Задача привести в порядок всю дорожную сеть в городе требует не только большого финансирования, но и наличия современной техники и технологий. За два последних года наше муниципальное дорожное предприятие приобрело новый асфальтоукладчик, катки, погрузчики, самосвалы и много другой дорогой и качественной техники. Сейчас в этот ряд добавлен и самый главный компонент - муниципальный асфальтовый завод. На этой неделе на полную мощность начинает работать наш, муниципальный, новый асфальтовый завод, который мы строили с октября прошлого года и, наконец, завершили все монтажные и пусконаладочные работы", - рассказал Евгений Евгеньевич Рычков.Современный завод позволит не только получать асфальт по минимальной цене без переплат, но и совершенствовать его качество и увеличить объемы ремонтных работ до производственной мощности нового оборудования – более 600 квадратных метров в час.Первые партии асфальто-бетонной смеси пошли на восстановление проезжей части в микрорайоне фабрики им. Войкова."Продолжается ремонт дорог, приступили к ремонту участка трассы от улицы Механизаторов до поселка фабрики им.Войкова. Несколько дней будут отдельные ограничения и затруднения дорожного движения. Прошу отнестись к этому с пониманием и учесть в своих планах. Начали подготовку дорог (ремонт более 100 колодцев) на улицах Свердлова, Артема и проезда (дамбы) от улицы Кирова до Репина. О введении временных ограничений на этих улицах сообщу дополнительно", - добавил глава Мурома.Фото Муром.24