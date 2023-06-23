Устранение нарушений находится на контроле.

В Муроме прокуратура накажет «Владимиртеплогаз» за разлив мазута. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.После о происшествии на одной из производственных территорий прокуроры провели проверку. Выяснилось, что на Радиозаводском шоссе на не ограждённом участке стояли две ёмкости с нефтепродуктами.«Произошел пролив топлива на почву. По результатам проверки руководителю предприятия внесено представление. Компания должна устранить загрязнение», - рассказали в прокуратуре Владимирской области.Сейчас доступ посторонних лиц на территорию ограничен. Устранение нарушений находится на контроле.