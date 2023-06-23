Строительство завода началось в октябре 2022 года. Евгений Рычков подчеркнул, что мощности нового оборудования позволят увеличить объемы ремонтных работ до 600 квадратных метров в час.

В Муроме на полную мощность заработал новый асфальтовый завод, сообщил на своей странице в социальной сети глава округа Евгений Рычков. По его словам, это позволит получать качественный асфальт по минимальной цене.Строительство завода началось в октябре 2022 года. Евгений Рычков подчеркнул, что мощности нового оборудования позволят увеличить объемы ремонтных работ до 600 квадратных метров в час.Уже опробованы первые партии асфальто-бетонной смеси. Ей отремонтировали дорогу в микрорайоне фабрики им. Войкова.Напомним, ранее сообщалось, что во Владимирской области дорог к туробъектам.