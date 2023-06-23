Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Владимирской области.

В Селивановском районе не планируют сокращать число бригад скорой помощи. Об этом в министерстве здравоохранения Владимирской области.Ранее редакция «33Live.Ru» уже приводила , который опроверг информацию о закрытии отделения скорой помощи в рамках создания единой службы по вызову неотложек. Свой комментарий опубликовало и региональное министерство.«В Селивановском районе количество дежурных бригад скорой медицинской помощи не может быть менее двух. В Красной Горбатке по организационному расписанию будет действовать подстанция СМП города Муром. Рабочим местом сотрудников останется Красная Горбатка. Иных решений никогда не рассматривалось», - подчеркнули чиновники.Реорганизация службы экстренной медицинской помощи во Владимирской области будет завершена в течение 2024 года. По её окончании в регионе появится пять медицинских округов.