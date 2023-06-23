После увиденного, суздальцы пожаловались в прокуратуру.

В Суздале во время фестиваля уличных театров произошёл скандал. Жители требуют наказать организаторов и участников, которые, по их мнению, устроили с гробом, венками и непристойными песнями.Неоднозначная постановка «Театра имени Которого Нельзя Называть» и выступление «Хора Дурацкого» из Санкт-Петербурга вызвали недоумение горожан. В первом случае по сюжету спектакля в город приехало ритуальное агентство, которое пытается прорекламировать свои услуги. Труппа из Северной столицы поставила на улице Газель, стилизованную под похоронный катафалк, с венками и гробом.«Когда-нибудь на этом месте будет кладбище. Сейчас мы предлагаем вам забронировать самые теплые, самые солнечные места с самой мягкой землёй прямо здесь», — прозвучало из уст актрисы театра.Режиссер пояснил, что спектакль - это способ высмеять рекламу агентств ритуальных услуг. Однако такой чёрный юмор оказался суздальцам не по душе. Они расценили увиденное, как попытку поиздеваться над обрядом захоронения. Кроме того, в представление активно вовлекались дети, что ещё сильнее не понравилось зрителю. Теперь жители призывают наказать артистов за «мракобесие».Ещё одним поводом для скандала послужила опера «Хора Дурацкого». Женщины в чёрных платьях исполнили песню о сексе, стоя напротив церкви. Как считают люди, представление оскорбляет чувства верующих. После увиденного, суздальцы пожаловались в прокуратуру.