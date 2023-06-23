В зону специальной военной операции отправилась еще одна группа владимирских добровольцев. Их...

В зону специальной военной операции отправилась еще одна группа владимирских добровольцев.Их главная задача - вернуться домой с победой. Сегодня в зону специальной военной операции отправилась очередная группа владимирских добровольцев. Репортаж Александра Сыпченко.В торжественной обстановке без доли сомнения и страха эти 30 мужчин и женщин отправляются на подготовку к, пожалуй, самому серьезному испытанию в жизни. После нескольких месяцев "учебки" владимирские добровольцы продолжат службу в зоне СВО. Медсестра Наталья Извицкая недавно вернулась с передовой. Новый контракт с Министерством обороны заключила еще на один год. После короткого отдыха Наталью ждёт медицинский батальон.Наталья Извицкая, медсестра:- Главное верить в себя, верить в своего друга, товарища, иметь слаженную команду. Только при взаимном понимании единстве, мы сможем победить.На площади возле Дома культуры молодежи - волонтеры, представители правительства региона, друзья и родственники добровольцев. Мама бойца Василия Ремизова признается - провожает сына с легким сердцем. Уверена - он обязательно вернется домой. С победой!Ольга Тарунова, мама добровольца:- Гордость конечно, хочется, чтобы вернулся, конечно, героем. Так что чувствы переполнены.Поддерживают земляков- участников специальной военной операции все районы области. В рамках акции "Всё для победы!" члены регионального штаба Народного фронта отправляют на передовую гуманитарную помощь и военное оборудование: дроны, тепловизоры и другую технику. Сергей Сливин неоднократно был на Донбассе, в расположении наших подразделений.Сергей Сливин, член регионального штаба Народного фронта во Владимирской области:- Встречаешься с ребятами и действительно подкупает то, что с каким они вдохновением и такой уверенностью говорят о том как они выполняют все свои боевые задачи, потому что действительно это дорого стоит.Перед отправкой каждый боец пообещал с честью нести службу и защищать рубежи Отечества.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".