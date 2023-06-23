Во Владимире на заседании Экспортного совета при губернаторе обсудили развитие внешней торговли....

Во Владимире на заседании "Экспортного совета" при губернаторе обсудили развитие внешней торговли.В нём приняли участие представители Минпромторга и Российского экспортного центра. Несмотря на санкционное давление, объем областного экспорта в этом году достигнет показателя в девятьсот миллионов долларов. Сейчас в регионе 680 компаний-экспортёров.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Наша задача сделать таким образом, чтобы разовые успехи и небольшие продвижения закреплялись тем, чтобы еще большее количество компаний появлялось, а объемы экспорта росли. Это даёт новые рабочие места, налоги и новые инвестиционные возможности для области.В будущем объем экспорта планируется довести до полутора миллиардов долларов. Основные партнёры региона - страны СНГ, в первую очередь Казахстан, Белоруссия, Узбекистан. Недавно в десятку вошли Египет и Ирак. Предприятия области активно осваивают африканский рынок, собираются работать в Латинской Америке.Региональный Центр поддержки экспорта активно сотрудничает с федеральным Минпромторгом и Российским экспортным центром. Область стала одним из первых регионов в России, в котором внедрён "экспортный стандарт 2.0"- комплекс мер, стимулирующий внешнюю торговлю.Роман Чекушов, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации:- Владимирская область вносит большой вклад в создание хорошего технологического суверенитета нашей страны, многие предприятия включены в планы по импортозамещению. Работают над созданием новых продукций, которые раньше не присутствовали на российском рынке. И это в этой части очень важно.Алексей Солодов, вице-президент АО "Российский экспортный центр":- Та линейка мер поддержки, которая администрируется Российским экспортным центро, включая и страховые и финансовые услуги и компенсации части затрат на транспортировку продукции, сертификацию и так далее. Всё это в совокупности в рамках национального проекта позволяет развиваться экспорту и формировать новые точки экспортной активности.