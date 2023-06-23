После «реновации» он должен стать удобным и привлекательным для его посетителей и арендаторов.

Мэр Владимира Дмитрий Наумов посетил Центральный рынок на Батурина и обсудил с чиновниками и депутатами варианты переформатирования объекта. Горожане активно выражают претензии к внешнему и внутреннему виду, поэтому вопрос ремонта назрел уже давно.Владимирцы также жалуются на неудобную парковку и малому представительству местных фермеров. Глава города поручил директору учреждения приступить к внешнему преображению зданий и внутреннему обустройству торговых площадей. Власти также обсудили шаги по привлечению арендаторов на свободные места.«Кроме того, обсуждалась возможность организации удобной сквозной стоянки и увеличение её площади», — добавили в мэрии Владимира.После «реновации» рынок должен стать комфортным для посетителей и арендаторов.