Во Владимире пройдет мастер-класс по оказанию помощи на воде. Как спасти тонущего человека с...

Во Владимире пройдет мастер-класс по оказанию помощи на воде.Как спасти тонущего человека с помощью сапборда? Сегодня на водоеме Семязино пройдет открытый урок по оказанию помощи на воде. Его проведут специалисты Центра подготовки спасателей.Как понять, что человек тонет? Как правильно приблизиться к тонущему? Специалисты также покажут, как проводить сердечно-легочную реанимацию. Желающие смогут отработать технику на современных тренажерах с датчиками обратной связи. Урок пройдет в рамках проекта "У воды без беды".